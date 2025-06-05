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Фабрицио Романо сообщил подробности о вероятном новом трансфере «Барселоны»

Фабрицио Романо сообщил подробности о вероятном новом трансфере «Барселоны»
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Испанская «Барселона» согласовала все условия пятилетнего контракта и завершила переговоры с 24-летним вратарём «Эспаньола» Жоаном Гарсией. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, каталонская команда выплатит отступные за игрока в размере € 25 млн уже на следующей неделе. Отмечается, что трансфер игрока полностью подтверждён и ождиает лишь официального объявления, когда «попугаи» получат деньги за переход футболиста.

Напомним, Гарсии 24 года. Он является олимпийским чемпионом в составе сборной Испании. В прошлом сезоне вратарь сыграл в 38 матчах во всех турнирах, пропустив 51 гол. В восьми встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Жоан занял первое место по количеству сделанных сейвов (146) в минувшем сезоне Примеры.

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