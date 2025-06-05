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Иван Шабаров назвал задачи молодёжной сборной России на матчи с Узбекистаном

Иван Шабаров назвал задачи молодёжной сборной России на матчи с Узбекистаном
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Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров ответил на вопрос о задачах своей команды на июньский сбор, в ходе которого состоятся две товарищеские встречи со сверстниками из Узбекистана.

Товарищеские матчи U21 — 2025
05 июня 2025, четверг. 16:00 МСК
Узбекистан U21
Не начался
Россия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи U21 — 2025
08 июня 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Узбекистан U21
Не начался
Россия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Задачи стандартные: посмотреть ребят в деле, дать им международный опыт. Вызвали четверых игроков 2006 года, надо проверить их, смогут ли они влиться в коллектив. Два года назад уже играли с Узбекистаном: это хорошая неуступчивая команда, как и все азиаты. Техничные, есть ярко выраженный лидер в центре полузащиты. Знаем их стиль, они наш тоже. До сбора из состава выбыли Смелов и Раков, остальные ребята в строю и едут в Фергану», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.

Матчи между молодёжными сборными Узбекистана запланированы на 5 июня (начало в 16:00 мск) и 8 июня (начало в 17:30 мск), обе игры пройдут в Фергане на стадионе «Истиклол».

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