Иван Шабаров назвал задачи молодёжной сборной России на матчи с Узбекистаном

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров ответил на вопрос о задачах своей команды на июньский сбор, в ходе которого состоятся две товарищеские встречи со сверстниками из Узбекистана.

Товарищеские матчи U21 — 2025 Товарищеские матчи U21 — 2025 05 июня 2025, четверг. 16:00 МСК Узбекистан U21 Не начался Россия U21 Кто победит в основное время? П1 X П2

Товарищеские матчи U21 — 2025 Товарищеские матчи U21 — 2025 08 июня 2025, воскресенье. 17:30 МСК Узбекистан U21 Не начался Россия U21 Кто победит в основное время? П1 X П2

«Задачи стандартные: посмотреть ребят в деле, дать им международный опыт. Вызвали четверых игроков 2006 года, надо проверить их, смогут ли они влиться в коллектив. Два года назад уже играли с Узбекистаном: это хорошая неуступчивая команда, как и все азиаты. Техничные, есть ярко выраженный лидер в центре полузащиты. Знаем их стиль, они наш тоже. До сбора из состава выбыли Смелов и Раков, остальные ребята в строю и едут в Фергану», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.

Матчи между молодёжными сборными Узбекистана запланированы на 5 июня (начало в 16:00 мск) и 8 июня (начало в 17:30 мск), обе игры пройдут в Фергане на стадионе «Истиклол».

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