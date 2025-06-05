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Валерий Карпин высказался о работе новичков на тренировках сборной России

Валерий Карпин высказался о работе новичков на тренировках сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал работу новичков своей команды на июньском тренировочном сборе 2025 года.

— Абдулкадыров, Мелёхин, Митрюшкин, Щетинин — кто‑то из новичков успел ярко проявить себя на тренировках?
— Как‑то ярко, наверное, нет, знакомимся, они адаптируются. Щетинин уже был в сборной. Мелёхина я знаю, чем‑то удивить меня не сможет, но все оставляют приятные впечатления, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

На июнь 2025 года в сборную России впервые в карьере вызваны три футболиста — 29-летний голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин, 21-летний центральный защитник «Ростова» Виктор Мелёхин и 20-летний центральный защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров. При этом Митрюшкин является чемпионом Европы среди игроков до 17 лет в составе юношеской сборной России, это звание он завоевал в 2013 году.

Видео: Карпин: вы думаете, что футболисты тупые?

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