Карпин отреагировал на отсутствие некоторых звёзд сборной Нигерии в матче с Россией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об отсутствии некоторых звёздных футболистов в составе национальной команды Нигерии в преддверии очного товарищеского матча с Россией, который состоится 6 июня.

— Нигерия будет не в оптимальном составе, многие звезды не приедут. Это плохо для сборной России?

— Понятно, что было бы лучше, если бы приехали все основные игроки сборной Нигерии, но то же самое можно сказать про нас: нет Дивеева, Головина, Алексея Миранчука. На каждом сборе в любой сборной где‑то кого‑то не хватает, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что из заявки сборной Нигерии пропали нападающий «Мидлсбро» Келечи Ихеаначо, полузащитник «Милана» Самуэль Чуквезе, полузащитник «Лестера» Вильфред Ндиди, защитник «Ноттингем Форест» Ола Айна, нападающий «Байера» Нейтан Телла и форвард «Валенсии» Умар Садик, однако в состав нигерийцев был включён футболист «Краснодара» Олакунле Олусегун. Кроме того, в заявку африканской команды не попали звёздные атакующие игроки Виктор Осимхен («Галатасарай») и Адемола Лукман («Аталанта»).

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