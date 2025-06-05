Пальцев: родители всегда скидывались на сборы. Отец был полицейским, мама — турагентом

Центральный защитник махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентин Пальцев рассказал о важной роли матери и отца в своём становлении как футболиста.

«Они с отцом сыграли большую роль, потому что было много выездов на соревнования и сборы, а школа их не оплачивала, только иногда брала на себя половину. Остальное – сами. Родители всегда скидывались. Мама на тот момент работала в турагентстве, отец был полицейским. Сейчас? Отец на пенсии. Мама после того, как была турагентом, стала тамадой – устраивала праздники, свадьбы», — приводит слова Пальцева Sports.ru.

23-летний центральный защитник Валентин Пальцев выступает за махачкалинское «Динамо» с июля 2024 года, до этого футболист играл за «КАМАЗ» и «Химки». В сезоне-2024/2025 на его счету 34 матча за клуб во всех турнирах и один результативный пас. В активе Пальцева два матча за сборную России в 2024 году — 5 сентября с Вьетнамом (3:0) и 15 ноября с Брунеем (11:0).

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