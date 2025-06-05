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«Когда нет клуба – хочется, когда есть – тяжело». Шабаров — о возможном совмещении Карпина

«Когда нет клуба – хочется, когда есть – тяжело». Шабаров — о возможном совмещении Карпина
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Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров отреагировал на вопрос о возможном совмещении работы в системе национальных команд и в клубе.

– Валерий Карпин может стать клубным тренером. Вы хотели бы совмещать?
– Карпин – это Карпин, не буду сравнивать. Когда нет клуба – хочется, когда есть – тяжело. Это тяжело, когда работаешь на два фронта, что‑то упускаешь. Позиция однозначная: мы работаем только со сборной, — приводит слова Шабарова пресс-служба РФС.

Ранее появилась информация о переговорах между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и московским «Динамо» о возможной работе специалиста в клубе на правах совмещения. С марта 2022 года по февраль 2025 года Карпин совмещал должности главного тренера в национальной команде и в «Ростове». Свой уход из клуба в феврале 2025 года он объяснил желанием сосредоточиться на работе в сборной.

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