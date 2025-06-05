«Реал» закрыл сделку по трансферу 17-летнего хавбека «Ривер Плейт», опередив «ПСЖ» — Скира

Мадридский «Реал» закрыл сделку о переходе 17-летнего атакующего полузащитника «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, сумма трансфера составит € 45 млн. Контракт между игроком и мадридским грандом полностью согласован и рассчитан до 2031 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что Мастантуоно пополнит состав «Пари Сен-Жермен». Отмечалось, что аргентинский футболист заключил предварительное соглашение с французским грандом и должен был перейти в клуб в 2026 году.

Мастантуоно находится в системе «Ривер Плейт» с 2019 года. За основную команду игрок выступает с начала 2024 года. Всего за это время он сыграл в 61 матче, забив 10 мячей и отдав семь результативных передач. Его контракт с клубом из Буэнос-Айреса рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 30 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: