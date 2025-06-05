Валерий Карпин ответил на вопрос об игровом времени Матвея Кисляка в сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на вопрос об игровом времени 19-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в национальной команде.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
— Матвей Кисляк провел отличную весну, ещё больше раскрылся после дебюта за сборную. Получит ли он больше игрового времени?
— Да, получит, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Полузащитник Матвей Кисляк принял участие в двух домашних товарищеских матчах сборной России в марте 2025 года. 19 марта с Гренадой (5:0) футболист провёл на поле 14 минут, 25 марта с Замбией (5:0) — 27 минут. 6 июня россияне сыграют в «Лужниках» со сборной Нигерии, 10 июня в Минске — с национальной командой Беларуси.
Видео: Валерий Карпин ответил Артёму Дзюбе по поводу вызова в сборную
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