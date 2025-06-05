Акинфеев и Тороп составили свой топ-10 лучших голкиперов России и СССР
Голкиперы московского ЦСКА Игорь Акинфеев и Владислав Тороп составили свой рейтинг 10 лучших отечественных голкиперов, включая игроков из России и СССР. Данный топ приводит пресс-служба Кубка России по футболу в своём телеграм-канале.
На первом месте в этом списке оказался Лев Яшин, второе место занял Сергей Овчинников, а третье — Ринат Дасаев. Акинфеев решил не включать себя в данный рейтинг.
Полный список лучших вратарей от игроков ЦСКА выглядит следующим образом:
- Лев Яшин.
- Сергей Овчинников.
- Ринат Дасаев.
- Алексей Хомич.
- Станислав Черчесов.
- Михаил Ерёмин.
- Александр Филимонов.
- Дмитрий Крамаренко.
- Йонас Баужа.
- Вячеслав Малафеев.
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