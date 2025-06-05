Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ОАЭ — Узбекистан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акинфеев и Тороп составили свой топ-10 лучших голкиперов России и СССР

Акинфеев и Тороп составили свой топ-10 лучших голкиперов России и СССР
Комментарии

Голкиперы московского ЦСКА Игорь Акинфеев и Владислав Тороп составили свой рейтинг 10 лучших отечественных голкиперов, включая игроков из России и СССР. Данный топ приводит пресс-служба Кубка России по футболу в своём телеграм-канале.

На первом месте в этом списке оказался Лев Яшин, второе место занял Сергей Овчинников, а третье — Ринат Дасаев. Акинфеев решил не включать себя в данный рейтинг.

Полный список лучших вратарей от игроков ЦСКА выглядит следующим образом:

  1. Лев Яшин.
  2. Сергей Овчинников.
  3. Ринат Дасаев.
  4. Алексей Хомич.
  5. Станислав Черчесов.
  6. Михаил Ерёмин.
  7. Александр Филимонов.
  8. Дмитрий Крамаренко.
  9. Йонас Баужа.
  10. Вячеслав Малафеев.
Материалы по теме
Карпин отреагировал на отсутствие некоторых звёзд сборной Нигерии в матче с Россией

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android