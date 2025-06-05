Иван Шабаров: окно для матчей сборных теперь будет и в календаре Первой лиги

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров рассказал о введении международных пауз в календаре Мелбет Первой лиги на сезон-2025/2026.

– Максим Митрофанов говорил, что в следующем сезоне в календаре ФНЛ могут быть паузы на сборные. Что думаете об этом?

– Эта проблема обсуждается в течение всего сезона. В ФНЛ есть «правило молодого игрока». Клубы неохотно отпускали игроков, потому что календарь не останавливался. Наши молодые футболисты стали выигрывать конкуренцию, поэтому командам без них было тяжело. Поэтому окно теперь будет и для ФНЛ тоже, — приводит слова Шабарова пресс-служба РФС.

В сезоне-2024/2025 в календаре Первой лиги не было предусмотрено специальных окон во время международных пауз ФИФА, розыгрыш турнира не останавливался, несмотря на участие игроков в матчах молодёжной сборной России.

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