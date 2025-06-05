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Стали известны подробности переговоров по возможному переходу Ильи Забарного в «ПСЖ»

Французский «Пари Сен-Жермен» хотел бы завершить трансфер 22-летнего центрального защитника «Борнмута» Ильи Забарного до старта клубного чемпионата мира 2025 года. Об этом сообщает журналист парижского клуба Марк Меченуа в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «вишен» требует сумму, превышающую € 50 млн, за переход игрока сборной Украины. Отмечается, что если Забарный подпишет контракт с «ПСЖ», то не станет футболистом основного состава. Он будет игроком ближайшей ротации и подмены для 31-летнего капитана французского гранда Маркиньоса.

Ранее в СМИ сообщалось, что Забарный дал согласие на трансфер в «ПСЖ».

Действующий контракт Забарного с «вишнями» рассчитан до лета 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 40 млн.

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