Валерий Карпин назвал задачи сборной России на матч с командой Нигерии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о задачах, которые будут стоять перед его командой в товарищеском матче со сборной Нигерии 6 июня.

«Любой матч хочется выиграть. Такая задача ставится всегда. Хочется проверить все моменты, которые мы отрабатываем в обороне и в атаке. Посмотреть, когда уровень сопротивления будет такой, как с Нигерией», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

6 июня на московской арене «Лужники» пройдёт товарищеская встреча между сборными России и Нигерии, игра начнётся в 20:00 мск. В восьми последних матчах подопечные Валерия Карпина одержали восемь сухих побед с общим счётом 44:0.

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Видео: Как сборная России играет при Карпине