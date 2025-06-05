Валерий Карпин назвал задачи сборной России на матч с командой Нигерии
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о задачах, которые будут стоять перед его командой в товарищеском матче со сборной Нигерии 6 июня.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Любой матч хочется выиграть. Такая задача ставится всегда. Хочется проверить все моменты, которые мы отрабатываем в обороне и в атаке. Посмотреть, когда уровень сопротивления будет такой, как с Нигерией», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».
6 июня на московской арене «Лужники» пройдёт товарищеская встреча между сборными России и Нигерии, игра начнётся в 20:00 мск. В восьми последних матчах подопечные Валерия Карпина одержали восемь сухих побед с общим счётом 44:0.
Видео: Как сборная России играет при Карпине
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