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Сергей Юран рассказал, что весной «Химки» могли получить нового владельца

Сергей Юран рассказал, что весной «Химки» могли получить нового владельца
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что весной были люди, которые хотели приобрести подмосковный клуб и погасить долги, но им было отказано. «Химки» заняли 12-е место по итогам прошлого сезона, но на прошлой неделе клубу отказали в выдаче лицензии для участия в РПЛ. Поданная клубом апелляция была отклонена.

«Садыгов (инвестор «Химок». — Прим. «Чемпионата») — амбициозный человек, может, в этом плане это его и подвело. Весной появились [слухи], что люди хотели приобрести клуб и погасить долги, но он ответил отказом. Он был уверен, что всё решит», — заявил Юран в эфире «Матч Премьер».

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА.

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