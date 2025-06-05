Расписание матчей Лиги наций УЕФА 5 июня

Сегодня, 5 июня, завершится полуфинальная стадия Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 и станет известна пара финалистов турнира. «Чемпионат» представляет вашему вниманию расписание игрового дня, в рамках которого состоится один матч.

Лига наций УЕФА, расписание матчей 5 июня (время — московское):

22:00. Испания — Франция.

На стадии четвертьфинала сборная Испании прошла национальную команду Нидерландов, обыграв её по сумме двух матчей. Французы выбили из турнира сборную Хорватии. Примечательно, что обе команды прошли стадию четвертьфинала благодаря победе в серии пенальти.

Действующим чемпионом Лиги наций УЕФА является национальная команда Испании.