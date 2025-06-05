Испания — Франция: во сколько начало матча 1/2 финала Лиги наций, где смотреть трансляцию

Сегодня, 5 июня, состоится второй матч полуфинальной стадии Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025. В нём встретятся сборные Испании и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). Стартовый свисток — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На стадии четвертьфинала сборная Испании прошла национальную команду Нидерландов, обыграв её по сумме двух матчей. Французы выбили из турнира сборную Хорватии. Примечательно, что обе команды прошли стадию четвертьфинала благодаря победе в серии пенальти.

Действующим чемпионом Лиги наций УЕФА является национальная команда Испании.