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Дидье Дешам назвал сборную Испании лучшей командой Европы и мира

Дидье Дешам назвал сборную Испании лучшей командой Европы и мира
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался в преддверии полуфинального матча Лиги наций УЕФА с национальной командой Испании. Встреча состоится сегодня, 5 июня. По словам французского специалиста, испанская сборная является лучшей в Европе и мире. Напомним, Испания — победитель чемпионата Европы — 2024. В полуфинале турнира испанцы обыграли сборную Франции.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В настоящее время Испания, безусловно, является лучшей командой Европы и мира, и не только потому, что выиграла последний Евро. У испанцев новый тренер и новые игроки с разными качествами. Они всегда были хороши в контроле мяча, но теперь у них также появились новые сильные стороны, особенно в атаке, где в лице [Ламина] Ямаля и [Нико] Уильямса они получили очень быстрых игроков», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Встреча пройдёт на стадионе «Штутгарт Арена» в Германии. Начало — в 22:00 мск.

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