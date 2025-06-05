Дидье Дешам назвал сборную Испании лучшей командой Европы и мира

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался в преддверии полуфинального матча Лиги наций УЕФА с национальной командой Испании. Встреча состоится сегодня, 5 июня. По словам французского специалиста, испанская сборная является лучшей в Европе и мире. Напомним, Испания — победитель чемпионата Европы — 2024. В полуфинале турнира испанцы обыграли сборную Франции.

«В настоящее время Испания, безусловно, является лучшей командой Европы и мира, и не только потому, что выиграла последний Евро. У испанцев новый тренер и новые игроки с разными качествами. Они всегда были хороши в контроле мяча, но теперь у них также появились новые сильные стороны, особенно в атаке, где в лице [Ламина] Ямаля и [Нико] Уильямса они получили очень быстрых игроков», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Встреча пройдёт на стадионе «Штутгарт Арена» в Германии. Начало — в 22:00 мск.