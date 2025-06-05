Узбекистан U21 — Россия U21: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00 мск

Сегодня, 5 июня, состоится товарищеский матч между молодёжными сборными России и Узбекистана. Встреча пройдёт на стадионе «Истиклол» в Фергане (Узбекистан). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи U21 — 2025 Товарищеские матчи U21 — 2025 05 июня 2025, четверг. 16:00 МСК Узбекистан U21 Не начался Россия U21 Кто победит в основное время? П1 X П2

В последний раз сборная России U21 встречалась со сверстниками из Узбекистана в сентябре 2023 года. Команды провели две товарищеские игры. Первая завершилась вничью со счётом 3:3, во втором матче россияне одержали убедительную победу 3:0.

Напомним, с конца февраля 2022-го все российские команды, включая сборные разных возрастов, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА.