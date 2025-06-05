«Чемпионат‎» посмотрел Лигу чемпионов на Красной площади

«Чемпионат‎» провёл эксклюзивный вечер, посвящённый главному событию футбольного сезона-2024/2025 – финалу Лиги чемпионов.

31 мая 2025 года в BetBoom Доме Динамо собрались партнёры, друзья и читатели спортивного портала «Чемпионат‎». Программа мероприятия была насыщена активностями на любой вкус: в их числе лигочемпионовский квиз, игровая консоль с футбольным симулятором, бильярд, кикер и многое другое. Те, кто предпочитает более спокойный отдых, могли отдохнуть в лаунж-зонах и насладиться диджей-сетом Влада Михеева, попробовать напитки и перекусить.

Каждый гость получил брендированный шарфик с символикой команд-участников матча, а самые удачливые из них смогли выиграть оригинальный мяч Лиги чемпионов.

После всех развлечений представители футбольной индустрии посмотрели, пожалуй, один из самых ярких финалов в истории Лиги чемпионов, под живой комментарий Алексея Ярошевского.

Финал выдался очень зрелищным, самым результативным за последние восемь лет. «ПСЖ» не оставил шансов «Интеру» и завоевал главный клубный трофей Европы — впервые в своей истории.

«Клуб друзей «Чемпионата‎»» благодарит всех, кто побывал в Доме Динамо на Красной площади и помог создать настоящий футбольный праздник.

Андрей Панков, спортивный журналист «Чемпионата‎»: «Как и всегда, «Чемпионат‎» провёл крупное спортивное событие на высшем уровне с настоящей футбольной атмосферой, с прекрасным видом на Красную площадь, с живым комментарием Ярошевского. Надеюсь, что традиция продолжится и я ещё побываю на подобных мероприятиях‎».

Алексей Ярошевский, спортивный телеведущий: «С каждым разом мероприятия от «Чемпионата» становятся всё душевнее и душевнее. Потрясающие локация и атмосфера. Посмотреть футбол в такой компании и в таком месте — это что-то невероятное. Рад, что смог получить максимальное наслаждение от своей работы… Для меня это определённо один из лучших комментариев сезона. Надеюсь, что ещё пошумим».

Пресс-служба ФК «Динамо»: «Второй год подряд завершаем сезон классными мероприятиями совместно с «Чемпионатом». Мы рады, что наш Дом объединяет любителей не только российского, но и международного футбола. BetBoom Дом Динамо — это в принципе проект, где эмоции от знакомства с новым культурно-досуговым опытом (не только футбольным) такие же яркие, как и от побед любимого клуба. В этот раз в Доме встретились поклонники «ПСЖ», «Интера», просто любители футбола, а также журналисты».