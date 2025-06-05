«Руководство полагало, что команда может бороться за медали». Корнеев — о «Локомотиве»

Бывший российский футболист Игорь Корнеев подвёл итоги сезона Российской Премьер-Лиги для московского «Локомотива». По словам Корнеева, железнодорожники заняли именно то место в таблице, которого заслуживали.

«Проект «Локомотива» понятен, но они сами задрали планку, когда в какой‑то период прошлого сезона результаты были настолько хороши, что руководство ввело себя в заблуждение, полагая, что команда должна бороться за медали. Это проблема. «Локомотив» занял то место, которого и заслуживал по составу», — заявил Корнеев в эфире «Матч Премьер».

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. «Локомотив» стал шестым. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».