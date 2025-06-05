Эдуард Мор: сборная Нигерии создаст проблемы России, они вполне могут забить

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор высказался о товарищеском матче между сборными России и Нигерии, который пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». Игра назначена на пятницу, 6 июня.

«Жалко, что не поехал ведущий футболист сборной Нигерии — Осимхен. Потом ещё отказались несколько человек из тех, кого все знают. Но при этом в нападении они сильнее всех соперников, с которыми мы играли. Но в плане обороны не думаю, что они будут сильно стараться, чтобы не пропускать. Поэтому сборная России забьёт больше и победит. Матч будет очень голевой. Как минимум нам создадут проблемы. Нигерийцы вполне могут забить», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.