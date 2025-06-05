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Эдуард Мор: любое решение РФС после стыковых матчей будет ужасным

Эдуард Мор: любое решение РФС после стыковых матчей будет ужасным
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Ветеран «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о выборе участника следующего сезона РПЛ. Напомним, подмосковный клуб «Химки» не получил лицензию и в следующем сезоне не сыграет в высшем дивизионе чемпионата России. В связи с этим в лиге могут сохранить «Пари НН», который по спортивному принципу вылетел из неё.

«Можно сказать, что «Пари НН» вернули в РПЛ. Просто осталось всё оформить юридически. Но здесь изначально была допущена ошибка. «Химки» же не неожиданно развалились. Ещё два месяца назад было понятно, что их не будет в РПЛ. Нужно было ещё тогда думать, что в этой ситуации делать. Я считаю, что «Химки» нужно было опускать на 16-е место, а «Пари НН» — на 12-е. В стыках должны были играть «Ахмат» и «Оренбург». Если бы так сделали, вопросов было бы не так много. Но после сыгранных стыков любым решением РФС поставит себя в неловкое положение. Любое решение будет ужасным», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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