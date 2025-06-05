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«Урал» объявил об увольнении Олега Шатова

«Урал» объявил об увольнении Олега Шатова
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Екатеринбургский «Урал» на официальном сайте объявил об увольнении тренера команды Олега Шатова. Ранее клуб не сумел пробиться в РПЛ через стыковые матч.

«Олег Шатов покидает тренерский штаб «Урала». Он работал тренером нашей команды с лета 2024 года. Благодарим Олега Александровича за работу и желаем успехов в дальнейшем», — написала пресс-служба екатеринбургского клуба.

Напомним, «Урал» потерпел поражение в переходных матчах за право принять участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026 с «Ахматом». Грозненцы обыграли «шмелей» в ответной встрече со счётом 2:0 и победили по сумме двух матчей — 3:2.

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