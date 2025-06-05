«Очень внушительное достижение». Генеральный директор ЦСКА Бабаев — о результатах армейцев

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подвёл итоги завершившегося сезона для команды. Армейцы заняли третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и выиграли Фонбет Кубок России.

«Видя, как Николич работает с командой, как команда работает на сборах, вера в улучшение была — определённый оптимизм повышался. В итоге выигранные Кубок России и бронза чемпионата — это действительно очень внушительное достижение. И оно получилось в результате честной и хорошей работы», — приводят слова Бабаева «Известия».

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит». Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».