Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Очень внушительное достижение». Генеральный директор ЦСКА Бабаев — о результатах армейцев

«Очень внушительное достижение». Генеральный директор ЦСКА Бабаев — о результатах армейцев
Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подвёл итоги завершившегося сезона для команды. Армейцы заняли третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и выиграли Фонбет Кубок России.

«Видя, как Николич работает с командой, как команда работает на сборах, вера в улучшение была — определённый оптимизм повышался. В итоге выигранные Кубок России и бронза чемпионата — это действительно очень внушительное достижение. И оно получилось в результате честной и хорошей работы», — приводят слова Бабаева «Известия».

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит». Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

Материалы по теме
Агент Лукина: сомневаюсь, что ЦСКА будет рассматривать варианты с арендой Матвея
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android