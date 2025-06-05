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«Интер» презентовал новый домашний комплект формы на следующий сезон

«Интер» презентовал новый домашний комплект формы на следующий сезон
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Миланский «Интер» на официальном сайте показал, как будет выглядеть домашний комплект формы команды в следующем сезоне. Техническим спонсором миланцев выступает известная американская компания Nike.

Фото: Официальный сайт ФК «Интер»

Фото: Официальный сайт ФК «Интер»

Фото: Официальный сайт ФК «Интер»

Напомним, сезон-2024/2025 «Интер» завершил на втором месте в турнирной таблице Серии А, уступив «Наполи» одно очко. Кроме того, «нерадзурри» добрались до финала Лиги чемпионов УЕФА, где разгромно проиграли французскому «ПСЖ» (0:5). Ранее стало известно, что «Интер» покинул Симоне Индзаги, занимавший должность главного тренера команды.

Отметим, что миланцы сыграют на клубном чемпионате мира по футболу, который пройдёт в США с 14 июня по 13 июля.

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