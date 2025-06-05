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Мирослав Ромащенко отреагировал на информацию о возможном назначении в тульский «Арсенал»

Мирослав Ромащенко отреагировал на информацию о возможном назначении в тульский «Арсенал»
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Отечественный тренер Мирослав Ромащенко отреагировал на информацию о том, что он может возглавить тульский «Арсенал». Ранее «Чемпионат» сообщил, что Ромащенко уже был в Туле и встречался с губернатором.

«Буквально несколько часов назад я разговаривал с президентом «Урала» Григорием Викторовичем Ивановым, обсуждали планы клуба. У меня действующий контракт с «Уралом». Это всё, что могу сказать», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Арсенал» завершил прошлый сезон на 10-м месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Первое место заняла «Балтика». Мирослав Ромащенко с января этого года работал тренером в «Урале». Екатеринбуржцы уступили в стыковых матчах «Ахмату» (2:3 по сумме двух встреч) и не смогли пробиться в РПЛ.

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