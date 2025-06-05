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Президент «Урала» Иванов высказался об уходе Шатова из тренерского штаба команды

Президент «Урала» Иванов высказался об уходе Шатова из тренерского штаба команды
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об уходе российского тренера Олега Шатова из екатеринбургского клуба. Ранее клуб не сумел пробиться в РПЛ через стыковые матчи.

«Олег сам изъявил желание покинуть «Урал». Он решил сосредоточиться на учёбе, набраться побольше опыта. Это было желание самого Олега. Мы его не увольняли, он сам написал заявление. Не могу комментировать решение, которое принял сам Олег», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Урал» потерпел поражение в переходных матчах за право принять участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026 с «Ахматом». Грозненцы обыграли «шмелей» в ответной встрече со счётом 2:0 и победили по сумме двух матчей — 3:2.

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