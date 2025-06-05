«Химки» начали процедуру банкротства

Подмосковные «Химки» уведомили арбитражный суд о намерении подать заявление о признании клуба банкротом. Об этом следует из данных «Федресурса». «Химки» заняли 12-е место по итогам прошлого сезона, но на прошлой неделе клубу отказали в выдаче лицензии для участия в РПЛ. Поданная клубом апелляция была отклонена.

«Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Химки» настоящим уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд Московской области с заявлением должника о признании себя несостоятельным (банкротом) в порядке, установленном пунктом 1 статьи 8, пунктом 2 статьи 33 и статьёй 213.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Основанием для подачи заявления является наличие признаков банкротства, предусмотренных пунктом 2 статьи 3 указанного закона: неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение более чем трёх месяцев с даты, когда такие обязательства должны были быть исполнены», — сказано на сайте «Федресурса».

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург». Первые места в Мелбет Первой лиге заняли «Балтика» и «Торпедо».