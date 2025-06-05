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«Зенит» объявил об уходе Зелимхана Бакаева

«Зенит» объявил об уходе Зелимхана Бакаева
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Санкт-петербургский «Зенита» на официальном сайте объявил об уходе Зелимхана Бакаева из команды. Стороны расстались по истечении срока контракта.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Зелимхана Бакаева и желает удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба сине-бело-голубых.

Атакующий полузащитник присоединился к «Зениту» 15 июня 2022 года. Осенью 2023 года он был арендован клубом «Аль-Вахда» из ОАЭ, после чего отправился в ещё одну аренду — в «Химки».

Всего на счету Бакаева 34 матча, три гола и три голевые передачи в составе «Зенита». Вместе с сине-бело-голубыми он стал двукратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка страны.

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