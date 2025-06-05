В «Урале» нет понимания, кто будет главным тренером команды в новом сезоне

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что в клубе нет понимания, кто будет главным тренером команды в следующем сезоне. Команду возглавляет Сергей Томаров, ранее тренерский штаб «Урала» покинул Олег Шатов.

«Нет понимания, кто будет новым главным тренером «Урала». Конечно, у нас есть список кандидатов. Сезон начинается через полтора месяца — конечно, у нас всё есть. Но зачем я буду сейчас озвучивать? Сейчас нет конкретики. Как будет, мы всё скажем», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Урал» потерпел поражение в переходных матчах за право принять участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026 с «Ахматом». Грозненцы обыграли «шмелей» в ответной встрече со счётом 2:0 и победили по сумме двух матчей — 3:2.