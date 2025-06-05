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Агент Макарова рассказал, почему у полузащитника «Динамо» сорвался переход в Турцию

Агент Макарова рассказал, почему у полузащитника «Динамо» сорвался переход в Турцию
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Футбольный агент Алексей Бобырь, представляющий интересы Дениса Макарова, рассказал о сорвавшемся переезде своего клиента из московского «Динамо» в чемпионат Турции.

«Был вариант в Суперлиге прошлой зимой. Дениса хотели взять в аренду с правом выкупа. Но у этого клуба не было свободного заявочного места. Чтобы взять Макарова, им нужно было отцепить одного футболиста. Клуб долго думал, а когда спохватился, времени до закрытия окна почти не оставалось — просто не успели освободить место под Дениса. Мы и сейчас общаемся в том числе с зарубежными клубами, из той же Турции. Но мыслей уходить из «Динамо» у нас нет», — сказал Бобырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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