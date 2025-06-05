В «Урале» отреагировали на информацию о возможном назначении Ромащенко в «Арсенал»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию о возможном назначении Мирослава Ромащенко в «Арсенал».

«Нам бы очень хотелось, чтобы Ромащенко продолжил работать с нами. Но всё будет зависеть от его выбора», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Тульский «Арсенал» завершил прошлый сезон на 10-м месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Первое место заняла «Балтика». Мирослав Ромащенко с января этого года работал тренером в «Урале». Екатеринбуржцы уступили в стыковых матчах «Ахмату» (2:3 по сумме двух встреч) и не смогли пробиться в РПЛ.