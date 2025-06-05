Данила Козлов: так получилось, что Смолов пользу приносил больше в раздевалке

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов высказался о бывшем нападающем чёрно-зелёных Фёдоре Смолове. Форвард покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

«Безусловно, он сыграл важную роль в раздевалке, его качеств достаточно даже сейчас, чтобы быть лидером и на поле. Конечно, [конкурировать] с Кордобой было тяжело, но, думаю, в какой‑то команде ему будет место, он сможет играть и приносить результат. Так получилось, что в «Краснодаре» было немного [игрового] времени, и пользу он приносил больше в раздевалке, помогал всем футболистам, больше всего подсказывал молодым», — заявил Козлов в эфире «Матч ТВ».

Смолов перешёл в «Краснодар» из «Динамо» прошлым летом. В завершившемся сезоне нападающий провёл 16 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал три результативные передачи. Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА.