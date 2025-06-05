Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Макарова: Денис год недополучал практику и стал лучшим в клубе по «гол+пас» в Кубке

Агент Макарова: Денис год недополучал практику и стал лучшим в клубе по «гол+пас» в Кубке
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Алексей Бобырь, представляющий интересы Дениса Макарова, высказался о положении своего клиента в составе московского «Динамо».

«К сожалению, Денис год недополучал игрового времени в «Динамо», усердно — и это в клубе знают все — работая на тренировках. Марцел его не видел в основном составе, но поначалу использовал в Кубке. Так вот, даже не играя последние матчи, Макаров стал лучшим в команде по системе «гол плюс пас». К сожалению, со «Спартаком» реализовать момент не получилось. Был бы у него игровой тонус, практика — уверен, он бы забил. Когда человек пять матчей сидит на лавке в чемпионате, а потом выходит в Кубке на 20 минут, ему сложно себя проявить. Психологически тяжело. Не то чтобы я его защищаю, но все эти факторы надо учитывать», — сказал Бобырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Макарова рассказал, почему у полузащитника «Динамо» сорвался переход в Турцию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android