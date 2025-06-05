Агент Макарова: Денис год недополучал практику и стал лучшим в клубе по «гол+пас» в Кубке

Футбольный агент Алексей Бобырь, представляющий интересы Дениса Макарова, высказался о положении своего клиента в составе московского «Динамо».

«К сожалению, Денис год недополучал игрового времени в «Динамо», усердно — и это в клубе знают все — работая на тренировках. Марцел его не видел в основном составе, но поначалу использовал в Кубке. Так вот, даже не играя последние матчи, Макаров стал лучшим в команде по системе «гол плюс пас». К сожалению, со «Спартаком» реализовать момент не получилось. Был бы у него игровой тонус, практика — уверен, он бы забил. Когда человек пять матчей сидит на лавке в чемпионате, а потом выходит в Кубке на 20 минут, ему сложно себя проявить. Психологически тяжело. Не то чтобы я его защищаю, но все эти факторы надо учитывать», — сказал Бобырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.