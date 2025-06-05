В ЦСКА рассказали, что нужно команде, чтобы бороться за победу в РПЛ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что нужно армейцам, чтобы навязать борьбу за чемпионский титул. По словам функционера, в первую очередь ЦСКА нужно кадровое усиление.

«Да, есть хорошая команда, но тем не менее мы понимаем, что для того, чтобы биться за чемпионство, необходимы ещё ресурсы — кадровые ресурсы. А для них необходимы финансы. Мы постараемся искать соответствующие возможности для дальнейшего роста команды и максимально эти возможности использовать», — приводят слова Бабаева «Известия».

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».