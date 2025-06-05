Денис Глушаков считает, что «Урал» можно было пустить в РПЛ

Российский экс-футболист Денис Глушаков поделился мнением о выборе участника следующего сезона РПЛ. Напомним, подмосковный клуб «Химки» не получил лицензию и в следующем сезоне не сыграет в высшем дивизионе чемпионата России. В связи с этим в лиге могут сохранить «Пари НН», который по спортивному принципу вылетел из неё. Однако Глушаков предложит пустить в РПЛ «Урал».

«В ситуации со стыками ничего не удивляет. Просто с чемпионата снимается команда — такое уже было с «Тамбовом». Столкнулись с такой ситуацией — руководство будет знать на будущее, что какие-то команды могут сняться с соревнований. Сделают запасной ход и придумают решение для такой ситуации.

Вместо «Химок» нужно искать команду для РПЛ с финансами, инфраструктурой, Fan ID и всеми атрибутами. Это нужно здесь и сейчас, ведь скоро начнётся новый сезон — нужно готовить календарь. «Пари НН» — значит, «Пари НН». Я думаю, что можно было и «Урал» пустить в РПЛ», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.