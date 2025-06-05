«Россия — большая страна». Ташуев призвал расширить РПЛ до 18 команд

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о выборе участника следующего сезона РПЛ. Напомним, подмосковный клуб «Химки» не получил лицензию и в следующем сезоне не сыграет в высшем дивизионе чемпионата России. В связи с этим в лиге могут сохранить «Пари НН», который по спортивному принципу вылетел из неё. Ташуев призвал расширить РПЛ до 18 команд.

«Скорее всего, «Пари НН» займёт 16-е место по итогам голосования и вылетит. В этом сезоне «Химки» устроили лиге весёлую жизнь. Я однозначно выступаю за расширение РПЛ до 18 команд и говорю об этом давно. Россия – большая страна. У нас есть много интересных команд, им надо дать право играть в РПЛ. Но надо, чтобы в этой ситуации спортивный принцип стоял во главе угла», – приводит слова Ташуева Metaratings.