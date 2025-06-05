«Точно лучше Кубы или Гренады». Глушаков — о предстоящем матче сборной России с Нигерией

Известный российский экс-футболист Денис Глушаков высказался о товарищеском матче между сборными России и Нигерии, который пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». Игра назначена на пятницу, 6 июня.

«На бумаге сборная Нигерии — один из сильнейших соперников для России за время отстранения. Но надо смотреть, какой состав приехал. Я просто не углублялся. Однако Нигерия — это в любом случае хорошая соборная. Там много футболистов, которые играют и в российском, и европейских чемпионатах. Это точно лучше какой-нибудь Кубы или Гренады. Думаю, будет конкурентный футбол, Нигерия навяжет борьбу и получится интересный матч», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.