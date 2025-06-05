Александр Кержаков составил символическую сборную сезона РПЛ

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Александр Кержаков принял участие в спецпроекте «Чемпионата» и составил сборную сезона РПЛ. Он выбрал схему 4-3-3.

Вратарь — Станислав Агкацев.

Защитники — Мойзес, Виллиан Роша, Витор Тормена, Густаво Мантуан.

Полузащитники — Эдуард Сперцян, Матвей Кисляк, Алексей Батраков.

Нападающие — Маркиньос, Мирлинд Даку, Луис Энрике.

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

Составить свою сборную сезона РПЛ можно здесь.