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«Зенит» — лидер прошедшего сезона РПЛ по разнице ожидаемых голов

«Зенит» — лидер прошедшего сезона РПЛ по разнице ожидаемых голов
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Санкт-петербургский «Зенит» стал лидером прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги по разнице ожидаемых голов и ожидаемых голов соперника, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. Так, сине-бело-голубые набрали 70,79 xG (ожидаемые голы) при 31,76 oxG (ожидаемые пропущенные). Разница в показателях — 39,03.

Отметим, что в 30 турах РПЛ «Зенит» забил 58 голов и пропустил 18 мячей. Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар», для которого этот титул стал первым в истории.

Второе место заняли сине-бело-голубые, тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

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