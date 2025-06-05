«Зенит» — лидер прошедшего сезона РПЛ по разнице ожидаемых голов

Санкт-петербургский «Зенит» стал лидером прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги по разнице ожидаемых голов и ожидаемых голов соперника, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. Так, сине-бело-голубые набрали 70,79 xG (ожидаемые голы) при 31,76 oxG (ожидаемые пропущенные). Разница в показателях — 39,03.

Отметим, что в 30 турах РПЛ «Зенит» забил 58 голов и пропустил 18 мячей. Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар», для которого этот титул стал первым в истории.

Второе место заняли сине-бело-голубые, тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».