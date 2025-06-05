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Кристиан Пануччи: Сафонову сложно в «ПСЖ», но у него хорошее будущее

Кристиан Пануччи: Сафонову сложно в «ПСЖ», но у него хорошее будущее
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Бывший защитник «Милана», «Реала», «Интера», «Ромы» и сборной Италии, экс-тренер сборной России Кристиан Пануччи высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове. Сафонов перебрался в «ПСЖ» летом прошлого года из «Краснодара». Вместе с парижанами вратарь выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов.

— Знаете Матвея Сафонова?
— Да, но видел его мало, потому что в «ПСЖ» первый номер Доннарумма. Но о нём хорошо отзываются.

— Может ли он стать основным в «ПСЖ»?
— Это сложно, потому что в «ПСЖ» есть Доннарумма, как у «Реала» — Куртуа. Это не означает, что Матвей плохой вратарь. Думаю, у Сафонова хорошее будущее, — сказал Пануччи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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