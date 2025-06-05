Двукратный победитель Лиги чемпионов Пануччи высказался о новом формате турнира

Бывший защитник «Милана», «Реала», «Интера», «Ромы» и сборной Италии, экс-тренер сборной России Кристиан Пануччи высказался о новом формате Лиги чемпионов УЕФА.

«Мне очень нравится! Намного больше матчей, а следовательно, больше шансов для маленьких команд исправить положение, если они проиграли. Думаю, это неплохой формат», — сказал Пануччи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, с сезона-2024/2025 групповой этап Лиги чемпионов заменён общим. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми. По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяется топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.