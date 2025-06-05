Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Двукратный победитель Лиги чемпионов Пануччи высказался о новом формате турнира

Двукратный победитель Лиги чемпионов Пануччи высказался о новом формате турнира
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Милана», «Реала», «Интера», «Ромы» и сборной Италии, экс-тренер сборной России Кристиан Пануччи высказался о новом формате Лиги чемпионов УЕФА.

«Мне очень нравится! Намного больше матчей, а следовательно, больше шансов для маленьких команд исправить положение, если они проиграли. Думаю, это неплохой формат», — сказал Пануччи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, с сезона-2024/2025 групповой этап Лиги чемпионов заменён общим. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми. По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяется топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Материалы по теме
Сафонов считает, что российским клубам было бы тяжело в плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android