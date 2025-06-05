Прусов прокомментировал победу сборной Португалии над Германией в полуфинале Лиги наций

Комментатор Okko Спорт Владислав Прусов поделился впечатлениями от полуфинального матча Лиги наций, в котором встретились сборные Германии и Португалии. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу португальцев.

«У Португалии есть проблема. Для того чтобы завестись, им необходим толчок. Команда звёзд будто бы понимает, что она на голову всех сильнее. Поэтому устраивает себе мини-челленджи: поражение от Дании в первом матче, пропущенный гол от Вирца с Германией. Зато, когда Португалия заводится, она неостановима.

Витинья и Нуну Мендеш показали лигочемпионский уровень и привнесли нотку «ПСЖ». Консейсау стал главным игроком на поле и сущим кошмаром для Госенса, который выходил на поле как раз для нейтрализации Франсишку.

Символично, что именно Консейсау принёс победу Португалии. Ведь последний раз португальцы выигрывали у Германии на чемпионате Европы — 2000. И тогда главную роль сыграл его отец Сержиу Консейсау, оформивший хет-трик», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».