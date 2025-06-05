Бывший защитник «Интера» и «Милана» Пануччи признал заслуженной победу «ПСЖ» в ЛЧ

Бывший защитник «Милана», «Реала», «Интера», «Ромы» и сборной Италии, экс-тренер сборной России Кристиан Пануччи признал заслуженной победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов. В финале турнира парижане разгромили «Интер» со счётом 5:0.

«ПСЖ» заслужил эту победу. Они были лучше. По игре французы были намного сильнее «Интера». «ПСЖ» — качественная команда. Они играли хорошо, но я не ожидал, что они окажутся в финале. Но по итогу получилось логично, в финал прошла команда, которая была лучше. У «ПСЖ» были хорошие матчи, в то же время «Реал Мадрид» не прошёл дальше, «Барселона» проиграла в полуфинале, а у «Сити» в целом выдался тяжёлый год. До финала дошли команды с лучшими составами», — сказал Пануччи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.