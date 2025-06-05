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Кристиан Пануччи: мы хорошо поработали в сборной России

Кристиан Пануччи: мы хорошо поработали в сборной России
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Бывший защитник «Милана», «Реала», «Интера» и «Ромы» Кристиан Пануччи вспомнил о периоде работы в сборной России. Кристиан входил в тренерский штаб Фабио Капелло и работал в национальной команде России с 2012 по 2014 год.

— Вспоминаете период работы в сборной России? По прошествии времени как бы его оценили?
— Думаю, мы хорошо поработали. После 12 лет и пропуска трёх чемпионатов мира Россия отобралась на мундиаль. Это огромная работа! Мы опередили Португалию в квалификации! Для нас это было очень важно. Да, после чемпионата мира дела пошли не очень хорошо, но если подводить итоги всей работы, то положительно оцениваю этот этап, — сказал Пануччи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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