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Кристиан Пануччи: Дзюба — хороший человек, и я очень рад его успехам

Кристиан Пануччи: Дзюба — хороший человек, и я очень рад его успехам
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Бывший защитник «Милана», «Реала», «Интера», «Ромы» и сборной Италии, экс-тренер сборной России Кристиан Пануччи высказался о нападающем «Акрона» Артёме Дзюбе. Форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной России.

— Артём Дзюба в этом году стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Ожидали от него таких успехов?
— Знаю об этой новости. Для меня Артём всегда был большим игроком. Мне очень жаль, что его не было на чемпионате мира в 2014 году (Дзюба входил в расширенный список сборной России на тренировочный сбор в июне 2014 года, но не попал в окончательный на чемпионат мира. — Прим. «Чемпионата»). Качество и физические данные Дзюбы были очень важны для сборной. Но я очень рад за него! Артём — хороший человек, — сказал Пануччи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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