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Кристиан Пануччи: всегда рад вернуться в Москву — этот город впечатляет

Кристиан Пануччи: всегда рад вернуться в Москву — этот город впечатляет
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Бывший защитник «Милана», «Реала», «Интера», «Ромы» и сборной Италии, экс-тренер сборной России Кристиан Пануччи признался, что всегда рад возвращаться в Москву. Специалист отметил, что любит местную еду. Кристиан работал в тренерском штабе Фабио Капелло с 2012 по 2014 год.

— Когда были в России последний раз?
— В октябре на турнире по паделу. Мы переписывались с Щенниковым, Габуловым. Видел Дзюбу. Я всегда рад вернуться в Москву.

— Что вам тут нравится?
— Обстановка, люди. Люблю местную еду, выпить чашечку кофе с друзьями. Москва всегда впечатляет, — сказал Пануччи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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