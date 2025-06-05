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Кристиан Пануччи вспомнил дебют 19-летних Головина и Чернова в сборной России

Кристиан Пануччи вспомнил дебют 19-летних Головина и Чернова в сборной России
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Бывший защитник «Милана», «Реала», «Интера», «Ромы» и сборной Италии, экс-тренер сборной России Кристиан Пануччи вспомнил дебют полузащитника Александра Головина и защитника Никиты Чернова в составе национальной команды. Кристиан работал в сборной России с 2012 по 2014 год.

— При вас в сборной дебютировали совсем юные Головин и Чернов, следите ли за ними?
— Помню их. Это хорошие футболисты. Они заслуживали тогда попасть в сборную. Ребята уже в то время обладали хорошими качествами и своим появлением положительно повлияли на всю команду.

— Знаете, где сейчас Головин?
— Да, он играет за «Монако». Видел не так много его игр, но знаю, что он хорошо себя проявляет, — сказал Пануччи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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