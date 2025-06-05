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«Это наша вина». Экс-тренер сборной России Пануччи — о выступлении на ЧМ-2014

«Это наша вина». Экс-тренер сборной России Пануччи — о выступлении на ЧМ-2014
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Бывший тренер сборной России Кристиан Пануччи считает, что в неудачном выступлении национальной команды на чемпионате мира — 2014 есть вина тренерского штаба Фабио Капелло. Напомним, на ЧМ-2014 российская сборная заняла третье место в группе с Бельгией, Алжиром и Республикой Кореей.

— Могла Россия выступить в Бразилии удачнее?
— Думаю, что да. Чемпионат мира для нас получился не слишком хорошим, так как был шанс пройти в следующий раунд, но мы не смогли. Это наша вина.

— В недавнем интервью бывший переводчик сборной Александр Низелик выразил мнение, что вся подготовка велась правильно. Вы тоже так считаете?
— Да, мы пытались делать всё хорошо и точно профессионально относились к своим обязанностям, — сказал Пануччи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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