Коул Палмер сменил игровой номер в «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер будет выступать под 10-м игровым номером со следующего сезона, сообщает пресс-служба «синих» на официальном сайте клуба. Ранее Коул играл под 20-м номером. Прежде в «Челси» под 10-м номером выступали Эден Азар, Хуан Мата, Кристиан Пулишич, Джо Коул, Виллиан и многие другие футболисты.

Палмер перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити» осенью 2023 года. В сезоне-2024/2025 он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года.

По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.