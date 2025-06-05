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Двукратный победитель Лиги чемпионов Пануччи объяснил уход Миранчука из «Аталанты»

Двукратный победитель Лиги чемпионов Пануччи объяснил уход Миранчука из «Аталанты»
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Бывший защитник «Милана», «Реала», «Интера», «Ромы» и сборной Италии, экс-тренер сборной России Кристиан Пануччи объяснил уход полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты». Напомним, Миранчук присоединился к американскому клубу «Атланта Юнайтед» летом прошлого года.

— Знаете Алексея Миранчука? Его уход из «Аталанты» — ошибка?
— Знаю, конечно. Но «Аталанта» — большой клуб. Хорошие, качественные игроки. В этой команде очень сложно конкурировать за место в составе. У Алексея отличные физические данные, но конкурировать тяжело. Когда ты мало играешь, совершенно нормально менять клуб. Футболисты хотят играть! — сказал Пануччи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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